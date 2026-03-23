BIGBANGを脱退した歌手T.O.Pが、本格的なソロ活動に乗り出し、世界的アーティストたちとタッグを組んだ。T.O.Pは最近、公式SNSを通じて、1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』のカバーイメージを公開した。【関連】T.O.P自ら語った「BIGBANG脱退」の理由今回のアルバムカバーには、アメリカの伝説的なレイアウトアーティストであり、“存命の巨匠”と称される画家エド・ルシェ（Ed Ruscha）が参加し、洗練されたビジュアルを完成