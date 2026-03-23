「ステーキのあさくま」は2026年3月27日(金)、安城店(愛知県安城市)、川越店(埼玉県川越市)の2店舗で、ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。【すべての画像を見る】通常1,000円〜3,000円相当のステーキが食べ放題になる『匠肉祭り』/サラダバー･デザートバーは豪華45品、特別メニューも展開〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』とは〉『匠肉祭り