OpenAIが、ChatGPT、コーディングアプリのCodex AI、AI搭載ブラウザのAtlasを1つのアプリに統合したデスクトップ版「スーパーアプリ」の開発に取り組んでいると報じられました。Exclusive | OpenAI Plans Launch of Desktop ‘Superapp’ to Refocus, Simplify User Experience - WSJhttps://www.wsj.com/tech/openai-plans-launch-of-desktop-superapp-to-refocus-simplify-user-experience-9e19931dOpenAI is planning a desktop