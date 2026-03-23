◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）一昨年の有馬記念７着以来の中山・芝２５００メートルとなるローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）だが、前走の香港カップ（５着）から、この中間の調整過程が“線”になっているように感じる。２年前の暮れのグランプリは、スタートからかなりの距離を力み通しで走り、消耗が激しかった。それでも勝ったレガレイラからは０秒