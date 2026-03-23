あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「カーテンコール」の略語は？「カーテンコール」の略語はなんでしょうか？ヒントは、略すと3文字になります。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「カテコ」でした！カテコとは、演劇や音楽界など、舞台の終幕後に、観客の拍手によって舞台袖にはけた