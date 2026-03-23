◆センバツ第５日▽１回戦東北５−１帝京長岡（２３日・甲子園）３年ぶり２１度目の出場となった東北（宮城）が初出場の帝京長岡（新潟）に５―１。ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年大会以来、２２年ぶりとなる春１勝をもぎ取った。東北は初回２死満塁から２者連続で押し出し四球。２点を先制すると、２回には犠飛で３点目。なお２死二塁では進藤翔愛（３年）の右前打で４点目を奪った。投げては先発し