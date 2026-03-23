◆米大リーグオープン戦エンゼルス―ドジャース（２２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、オープン戦の敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、７―１で３回２死満塁で迎えた３打席目は走者一掃の適時二塁打を放った。真ん中のシンカーを捉えると、打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）で中堅トラウトの右横を駆