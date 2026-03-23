あなたは読めますか？突然ですが、「軋轢」という漢字読めますか？ニュースやビジネスの解説などで人間関係のトラブルを指して使われる言葉ですが、漢字のつくりが複雑で戸惑う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「あつれき」でした！軋轢とは、もともと車輪がきしることを意味し、転じて仲が悪くなることや、不和が生じて衝突することを意味します。特に、意見の対立や利害関係から生じるギスギスした関係性を指し