湖北省の武漢経済技術開発区にある高級電気自動車（ＥＶ）ブランド「嵐図汽車（ＶＯＹＡＨ）」の工場でラインオフした２０万台目の完成車。（２０２５年４月９日撮影、武漢＝新華社配信／伍志尊）【新華社香港3月23日】中国自動車大手の東風汽車集団傘下で新エネルギー車（NEV）ブランド「嵐図（VOYAH）」を展開する嵐図汽車科技は19日、香港取引所メインボードに上場した。同日、5人乗りスポーツタイプ多目的車（SUV）「泰山X8