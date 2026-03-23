あなたは読めますか？突然ですが、「靡く」という漢字読めますか？小説の描写や、人の気持ちの動きを表す際によく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「なびく」でした！この漢字は、風や水の流れに従って横にゆれ動くこと、また、他人の威力や魅力に引き寄せられて従うことを意味します。自分自身の強い意志というよりは、外部の力に身を任せるニュア