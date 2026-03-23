２１日、蔣壩鎮で開かれた「タニシ美食観光フェア」のマーケットで、タニシを販売する店員。（淮安＝新華社配信／殷潮）【新華社淮安3月23日】中国江蘇省淮安（わいあん）市洪沢区蔣壩（しょうは）鎮で21、22両日、「タニシ美食観光フェア」が開かれ、多くの観光客が訪れて旬の味に舌鼓を打った。二十四節気の一つ「清明節」（今年は4月5日）が近づくこの時期はタニシの身が最も太りうま味を増す。２１