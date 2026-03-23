「選抜高校野球・１回戦、東北−帝京長岡」（２３日、甲子園球場）初出場の帝京長岡は序盤の大量失点が響き、初勝利はならなかった。初回に連続押し出し四球で２失点、二回も失策からピンチを広げて２点を失った帝京長岡。直後に遊ゴロ間に１点を返し、なおも２死三塁からホームスチールを仕掛けたが惜しくもタッチアウト。何とか試合の流れを引き戻そうとしたが反撃の１点を奪うことができず、七回に致命的な１点を失った。