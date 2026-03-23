「選抜高校野球・１回戦、東北−帝京長岡」（２３日、甲子園球場）東北が優位にゲームを進め、春はダルビッシュ有投手を擁した２００４年以来、２２年ぶりの勝利を収めた。初回に連続押し出し四球で２点を先制した東北。続く二回にも敵失などで好機を広げ、進藤の適時打などで帝京長岡を突き放した。その裏、１点を返されなおも２死三塁からホームスチールを仕掛けられたがバッテリーが冷静に対処。相手に流れを渡さず、七