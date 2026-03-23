◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年3月22日カリフォルニア州アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で走者一掃の適時二塁打を放った。第3打席はエンゼルス投手陣の乱調で3回にこのイニング2度目の打席を迎えた。2死満塁で相手3番手・サウザードのシンカーを振り抜くと、速度117.1マイル（約188.4キロ）の爆速打