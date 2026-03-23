俳優の広瀬すずが２３日、都内で行われたサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ発表会に、伊藤沙莉、オダギリジョー、声優の津田健次郎と出席した。「ちびまる子ちゃん」の２０年後を描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの新ＣＭ。全作で「プレミアムなまるちゃん」役を演じている広瀬は、鮮やかな赤色のドレスを身にまとい登場。「大人まるちゃん」な姿で会場を彩った。トークでは「一新したいこと」が話題になり、