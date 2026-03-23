11人組グローバルボーイズグループ・INIの西洸人とお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が23日、東京・池袋PARCOで行われた「『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念《MANDO MONDAYS》ポップアップイベント」に登場した。【写真】グッズTシャツを着こなした西洸人昨年日本で開催された『スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025』にも参戦するほどの『スター・ウォーズ』ファンであり