会談に向かう自民党の鈴木幹事長＝23日午前、東京・永田町の党本部自民党の鈴木俊一幹事長、松山政司参院議員会長らが23日、党本部で会談した。出席者によると、2026年度予算案審議を巡り、暫定予算案を編成するかどうかについて協議し、対応を鈴木氏に一任したという。暫定予算の編成は26年度予算が3月末までに成立しないことを想定した対応で、予算の25年度内成立を求めてきた高市早苗首相の判断が焦点になる。立憲民主党は