木原稔官房長官は23日、2026年度予算審議を巡り自民党参院幹部と官邸で会談した。26年度予算案の3月末までの成立が必要だとした上で「不測の事態に備えて、暫定予算を編成する方向で検討したい」と伝えた。松山政司参院議員会長が記者団に明らかにした。