東北５―１帝京長岡（１回戦＝２３日）東北（宮城）が序盤に４得点し、逃げ切った。一回に連続押し出し四球で２点を先行。二回には３番進藤の適時打などで２点を加えた。春夏通じて甲子園に初出場の帝京長岡（新潟）は、先発の工藤が乱調。五回途中から２番手の西脇が踏ん張ったが、初勝利はならなかった。