23日午前11時13分ごろ、熊本県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは2.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、熊本県の水俣市です。【各地の震度詳細】■震度1□熊本県水俣市気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしてい