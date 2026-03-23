ロシア出身で、兵庫・姫路市で育ったコラムニストでタレントの小原ブラス（33）が23日までにThreadsを更新。SNS上などで繰り返される、デートにおける「おごりおごられ論争」について私見を述べた。おごりおごられ論争は、デート代や食事代を「男性が全額支払うべき」か「対等に分担すべき（割り勘）」かを巡る長年の議論を指す。小原は一般ユーザーの投稿を引用し、「この手の男vs女やら奢り奢られ論争みてると、心底『あぁ〜ゲイ