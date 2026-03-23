小学生が健脚を競う「ちびっ子健康マラソン大会」が、21日、三重県松阪市の中部台運動公園で開かれ、青空のもと、約500人がゴールを目指して元気いっぱいに駆け抜けました。走ることを通して子どもたちの心と体を育もうと、マックスバリュ東海とエスビー食品が開いたもので、三重県ではコロナ禍をはさみ、2019年以来7年ぶりの開催となりました。大会には、三重をはじめ、愛知や静岡などから約500人の小学生が参加し、学年別に1500