子どもから大人まで体験しながら歴史について楽しく学べるイベント「伊勢国分寺まつり」が21日、三重県の鈴鹿市考古博物館で開かれました。奈良時代に建てられた重要な寺院跡として、国の史跡にも指定されている「伊勢国分寺跡」について知ってもらい、古代の人々の暮らしについて興味をもってもらおうと開かれたものです。鈴鹿市考古博物館に隣接する「伊勢国分寺跡」は歴史公園になっていて、21日は縄文時代に使われていた狩りの