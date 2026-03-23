三重県御浜町にかつてあった榎本家の屋敷「裏の屋敷」に保管されていた民具の企画展が、御浜町の公民館で開かれています。「裏の屋敷」は300年以上にわたり、地域医療にたずさわった榎本家の屋敷で、建築は1887年。建物は2020年に解体されましたが、遺された医療用品や民具、古文書などは保存状態が良く、貴重な資料として旧尾呂志中学校に収蔵されました。御浜町の公民館で開かれている今回の企画展は、御浜町教育委員会などが主