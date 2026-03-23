定年の引き上げや再雇用制度の普及を背景に「年金繰下げ受給」への注目度が高まっています。65歳以降も働く人が増えたことで、その間は給与所得でやりくりしつつ、受給総額を増やすために繰下げを選択する人も増えているようです。しかし、なかには受給額の増額メリットが霞む“思わぬデメリット”に直面するケースも……年金を1年だけ繰り下げた66歳男性の事例をもとにみていきましょう。年金繰下げ受給を決めた理由タケオさん（