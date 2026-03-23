子どもたちに非日常を味わってほしいと、20日から小学生だけのキャンプ体験が三重県津市で行われています。音楽スクールやマリン事業などを営むダイイチグループが小学生を対象に、毎年、春と夏に1泊2日で行っているキャンプ体験で、今回は子どもたちが自ら設営したテントに泊まる体験会を初めて開催しました。愛知県と三重県から集まった新一年生を含む25人の小学生たちは乗馬にも挑戦。最初は恐る恐る馬に触れていた子どもたちも