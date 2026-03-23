三重テレビ放送が、従業員の福利厚生の充実に取り組む法人を表彰する「福利厚生推進法人」通称「ハタラクエール2026」に認証されました。東海・北陸エリアのテレビ局としては初めての認証となります。「ハタラクエール」は、福利厚生の充実度を可視化する認証制度で、専門家らで構成する審査委員会が、制度の実態や活用状況など6つの指標をもとに評価します。三重テレビ放送は、今回、育児や介護と仕事の両立支援など、従業員の生