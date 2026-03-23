21日、鳥羽商船高等専門学校で学ぶ3人の学生が、三重県鳥羽市にある鳥羽一番街に立ち上げた期間限定のクレープ店を、三重県の一見知事が激励のため訪れました。このクレープ店は、鳥羽商船高専の専攻科生産システム工学専攻の3人の学生が、鳥羽一番街を運営する鳥羽観光会館ビルの協力を得て、去年の12月に立ち上げたものです。卒業を迎える前の来年2月までの期間限定のテイクアウト専門店で、店の名前は「Ephemere」。フランス語