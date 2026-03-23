熊野灘で春に揚がる天然のブリをあじわえる「早田ブリまつり」が21日、三重県尾鷲市で開かれました。三重県南部は大型の定置網漁が盛んで、尾鷲市早田町はブリの産地のひとつとして知られています。「早田ブリまつり」は新鮮なブリの魅力を発信しようと、地元の漁師らで作る実行委員会が主催しているもので、今年で9回目を迎えます。21日は水揚げされたばかりの10キロ前後の天然ブリ、およそ120本が用意され、1キロ1200円ほどのお