連休の中日となった21日は、春の日差しが降り注ぐ絶好の行楽日和となり、三重県内の行楽地も多くの人でにぎわいました。このうち鳥羽市の鳥羽水族館では、開館前から長蛇の列ができるにぎわいとなり、国内で唯一飼育されているラッコのコーナーにも多くの人が列をなしていました。また、館内では食卓にものぼる身近な生き物で、墨を吐くことや足に吸盤があるなど共通する特徴を持つイカとタコについて知ってもらおうという企画展が