実は何度もあった、自分というキャラクター。【写真】「津田寛治」は芸名ではなく本名。役者という自分を演じ続けるバラエティ番組の企画疑うありとあらゆる役を演じてきた津田寛治（60）が俳優・津田寛治に扮する、主演映画『津田寛治に撮休はない』（3月28日公開）。撮影に稽古に打合せにイベントに。映画界を支え続ける多忙俳優・津田寛治に撮休という概念はなかった。毎日のように演じる、自分ではない人生。今は現実？それと