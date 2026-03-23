20日午前、伊賀市の国道で、軽乗用車と大型バイクが正面衝突する事故があり、この事故で、車1台とバイク3台が燃え、大型バイクに乗っていた男性1人が体の前面にやけどを負う重体で、病院に搬送されました。事故があったのは、伊賀市比土の国道422号です。警察によりますと、20日午前9時半過ぎ、国道を東へ走行していた大阪府の男性(50)が運転する大型バイクと、西へ走行していた伊賀市の女性(73)が運転する軽乗用車が正面衝突しま