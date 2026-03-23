三重県を拠点にしている三重ホンダヒート22日の試合結果です。国内ラグビー最高峰リーグワン・ディビジョン1の第12節が22日行われ、三重ホンダヒートが「東芝ブレイブルーパス東京」と対戦し24対22で勝ちました。チームは次節、今月29日に浦安D‐Rocksと対戦します。