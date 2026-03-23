サッカーのアマチュア最高峰リーグ「JFL」＝日本フットボールリーグに参戦しているヴィアティン三重は、三重県東員町でジェイリースFCとの「JFLCUP」開幕戦にのぞみました。結果は0対2で敗れ、開幕戦を勝利で飾ることは出来ませんでした。チームは次節、今月29日にHondaFCと対戦します。