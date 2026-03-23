「給油口はどっち？」クルマに乗ったまま見分ける「簡単な方法」とは！2026年3月も後半の現在、連日のように報じられるガソリン価格の異常な高騰は、私たちの家計を直撃する深刻な社会問題となっています。少しでも燃料代を節約しようと、「フルサービス」の店舗から比較的単価の安い「セルフ式」のガソリンスタンドへと切り替えるドライバーも急増しています。【画像】「ええぇぇ…！」これが「給油口の位置」を一瞬で見分け