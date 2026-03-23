学習指導要領改訂によって必修となった金融教育。2022年4月から始まってまだ数年という金融教育ですが、子どもたちはどんなことを学んでいるのでしょうか。今回は2026年2月12日に東京品川区にある品川女子学院で行われた「お金の授業」を取材しました。この日、品川女子学院高等部1年生は、総合マネースクールであるファイナンシャルアカデミーによるお金の授業を受けました。この授業は、高校生にお金についてより深く面白く興味