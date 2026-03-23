瀬戸内地方は、岡山県で晴れているところが多いですが、香川県ではおおむね曇りになっています。昼過ぎ以降は高気圧に覆われて、晴れの範囲が広がるでしょう。日中の最高気温は岡山で20度、津山と高松で18度の見込みです。22日よりも大幅に気温が高く、4月上旬から中旬並みの気温になります。 24日の午前は日差しが届きますが、午後は気圧の谷や湿った空気の影響で次第に雲が広がるでしょう。朝の最低気温は岡山で5度、津山で2度