家賃や住宅ローン・食費・光熱費・レジャー費、そして子どもの教育資金や老後資金。子育て世帯はお金との闘いと言えるかもしれません。そこへ追い打ちをかけるようにさまざまな商品が値上げされています。そうした中、ママスタコミュニティには「値上げラッシュ！みなさん節約していますか？」というタイトルでこんな投稿がありました。『物価高が続くなか、節約を心がけているものはありますか？最も意識して利用を控えるよう