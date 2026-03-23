「紀ノ国屋」は、人気のバッグとおいしいものをぎゅっと詰め込んだ春の数量限定企画「春のハッピーボックス」を、公式オンラインストア限定で販売している。【写真】選べる2色！バッグがたくさん入った「お楽しみバッグセット」も■全4セットを用意今回発売された「春のハッピーボックス」は、バッグを中心に詰め合わせた「お楽しみバッグセット」、バッグと人気食品をまとめた「バッグ＆食品セット」、高級なお酒を贅沢に詰