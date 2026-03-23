今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【公園・力学・VR】スケール則。巨大ロボットはなぜゆっくり倒れるのか？』というむにむにさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）公園で物理の実験シリーズ。 巨大ロボットは、なぜゆっくり倒れるように見えるのか？ 重力とスケール則に基づいて、自由落下と比較しながら、ロボットの倒れる時間とその仕組みをシミュレーションで検証。 今回はVR対応。実寸大のロボ