２０２５年に閉園したノースサファリサッポロに対し、札幌市は違法建築物の撤去を命じる「除却命令」を出す方針を固め、３月２３日午前１１時すぎに、運営会社に文書を手渡す予定です。２０２５年９月末で閉園したノースサファリサッポロを巡っては、市が運営会社のサクセス観光に対して、２０２５年１２月末までに違法建築物を撤去するよう求めていましたが、２０２６年１月時点で３８棟の建物が残っていました。市は