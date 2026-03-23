先週（3月16日週）の振り返り= 米ドル／円は160円突破寸前まで上昇 3月19日（木）、2円以上の米ドル急落＝円売りポジション傾斜の反動も影響か 先週（3月16日週）の米ドル／円はこの間の高値を更新し、160円突破寸前まで上昇しましたが、3月19日に、2円以上急落する場面がありました（図表1参照）。片山財務相による強い円安けん制や、この日に開かれたECB（欧州中央銀行）理事会を受けて早期の利上げ観測が強まり、対ユー