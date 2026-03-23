元グラビアアイドルでタレントの森咲智美（33）が23日までにインスタグラムを更新。「息子が救急車呼ぶ事故」があったことなど近況を報告した。森咲は「なんでもない毎日がいちばん幸せだなって最近ほんとに思う」と切り出し、「元気でいてくれるだけでありがたい…」としみじみ。続けて「ここ最近は、息子が救急車呼ぶ事故があったり、2人とも胃腸風邪っぽくてぐずぐずだったり、環境変わって夜泣きが続いたりでバタバタすぎて」