近畿でも桜の便りです。さきほど、京都で近畿で今年最も早い桜の開花が発表されました。 23日午前11時前、京都地方気象台の職員が、桜の標本木がある京都市中京区の二条城に観測に訪れ、5～6輪咲いているのを確認し、開花を発表しました。 今年の近畿で最も早い桜の開花です。 京都では、平年より3日早く、去年より4日早い開花です。今後1週間くらいで満開となる見込みです。 【京都の桜の開花日】平年▼3月26日去年▼3