タレントで実業家の板野友美（34）が23日、ABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。子育ての悩みについて語った。「私結構、英語と日本語のバランスに悩んでて」と切り出した板野。21年10月に出産した長女の教育について相談した。「生後3カ月からシッターさんが海外の方だったりとか、今もインター（ナショナルスクール）に行っちゃってるから、比率はもうちょっと日本語でいたいなってちょうど思ってた」とコメント。VT