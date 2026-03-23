南海キャンディーズ山里亮太（48）が23日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。「ZIP!」からのまたぎ生放送で、レギュラー卒業した風間俊介にお別れのメッセージを残した。日本テレビ系「ZIP!」（月〜金曜午前5時50分）のエンディングで月曜レギュラーを7年半務めた風間が「今までのZIP!の総出演時間が985（時間）なので、あと15時間ですね。あと15時間で1000なんですね」と番組“卒業”のあいさつをし