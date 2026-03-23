お笑いトリオ・パンサーの向井慧がパーソナリティーを務める、TBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』について、4月からの月曜パートナーが、音楽クリエイターのヒャダインとモデル・タレントの佐藤栞里に決定した。それぞれ隔週での出演となる。【写真】”向井購入モデル”とグレード違い…上品かつ高級感ただようインテリアのレクサス『LBX』“Elegant”内外装全部見せヒャダインはMCを務める深夜のトーク番組『久保みねヒャ