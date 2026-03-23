23日午前4時50分ごろ、長野県大桑村長野の木造2階建て住宅が燃えていると近隣住民から119番があった。県警木曽署によると、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかった。住人の70代夫婦と連絡が取れておらず、署が遺体の身元や出火原因を調べている。