最終ラウンド、3番でバーディーパットを決める山下美夢有。通算10アンダーで5位＝シャロンハイツ・クラブ（共同）【メンロパーク（米カリフォルニア州）共同】米女子ゴルフのファウンダーズ・カップは22日、カリフォルニア州メンロパークのシャロンハイツ・クラブ（パー72）で最終ラウンドが行われ、24位で出た山下美夢有が67、14位で出た畑岡奈紗が69と伸ばして通算10アンダー、278で5位に入った。5位から出た原英莉花は74と