【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信は２３日、国会に相当する最高人民会議が２２日に首都・平壌（ピョンヤン）で招集されたと伝えた。金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が、憲法で「国家を代表する最高指導者」と規定されている国務委員長に再任された。２２日の会議では、長らく北朝鮮ナンバー２とされてきた崔竜海（チェリョンヘ）最高人民会議常任委員長が退任し、後任に正恩氏の側近である趙甬元（チョヨン